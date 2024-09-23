Erbakan ittifak için 5 partiyi sıraladı AK Parti için bir daha asla dedi

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, AK Parti ile yeniden bir araya gelme ihtimalini 'Bir daha asla' diyerek ortadan kaldırdı. Siyasette üçüncü bir ittifaka sıcak baktıklarını ifade eden Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri 5 partiyi açıkladı. YRP'nin baraj problemi olmadığını da savunan Erbakan, partisinin oy oranını açıkladı.

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Yeniden Refah Partisi​ Genel Başkanı Fatih Erbakan​, siyasette erken seçim tartışmalarının yaşandığı dönemde yaptığı ittifak çıkışıyla dikkat çekti. Önceliklerinin seçime kendi adaylarıyla girmek olduğunu belirten Fatih Erbakan, sağ blok içinde kurulacak yeni bir ittifaka sıcak baktıklarını dile getirdi. AK Parti​'ye kapıları net bir biçimde kapatan Erbakan, Mansur Yavaş​'ın olası cumhurbaşkanı adaylığına destek verip vermeyeceklerine ilişkin de T24'e çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi'nin baraj proplemi yok

Gelecek Partisi ile birleşme görüşmeleri yapan DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan'ın ziyaretine değinen Fatih Erbakan, "Biz öncelikle kendimiz müstakil olarak girmeyi istiyoruz. Yeniden Refah Partisi'nin bugün oy oranı bakımından da baraj problemi olmadığını görüyoruz. Seçim sonuçları bunu gösterdi" dedi.

AK Parti ile bir daha asla...

AK Parti'ye 2023 seçimlerinde destek verip 2024'teki yerel seçimlerde seçime tek başına giren YRP lideri Erbakan, AK Parti ile yeniden bir araya gelme ihtimaline ilişkin de konuştu. Erbakan, 'AK Parti ile bir daha asla diyebiliyor musunuz?' sorusuna "Diyebiliyoruz, evet. Çünkü bizim çok samimi yaklaşımımıza, fedakarlığımıza ve ortada milletin huzurunda imzalanan bir mutabakat olmasına rağmen bunların hepsi hiçe sayıldı. Bu da bizim güvenimizi tamamen sarstı. O nedenle de bundan sonrası için bir birliktelik olması ihtimalini görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hızla büyüyen partisinin oy oranına ilişkin de açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan, "Şu anda yüzde 7'nin bile üzerinde diye düşünüyoruz. Zaten 31 Mart'ta yüzde 6,98 almıştık" ifadesini kullandı. Sandığa gitmeyen seçmenlerin büyük kısmının Yeniden Refah'ın böyle bir çıkış yapacağını tahmin etmediğini savunan Erbakan, "Partimizin bu kadar oy alacağını bilselerdi onlar da gelirdi. Şimdi bunu gördüler, o yüzden yerel seçimden bugüne oy oranımızın ciddi yükseldiğini düşünüyorum" dedi.

5 parti ile ittifaka açık kapı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine önceliklerinin kendi adaylarıyla katılmak olduğunu vurgulayan Fatih Erbakan, "Ama bir 'üçüncü yol' alternatifi Türkiye'de her zaman mümkündür' dedi. Seçmenin 'sağ partiler' olarak nitelendirdiği partilerin iş birliğine gidebileceğinin sinyalini veren Erbakan, ittifak için İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'ni işaret etti.

Yeniden Refah'ın sağ muhafazakar bloğu ittifakta toplamak gibi somut bir çalışmasının olmadığını belirten YRP lideri, "Ali Babacan bize nezaket ziyareti yaptı. Onların Gelecek Partisi ile birleşme durumları var. Bu yönde görüşme yaptıklarını ifade ettiler. Ama bize bir teklifte bulunmadılar. Zaten bizim herhangi bir partiyle birleşme düşüncemiz olmaz" şeklinde konuştu.

Siyasette üçüncü bir ittifakla ilgili sözlerine devam eden Fatih Erbakan, "Sağda üçüncü bir ittifaka sıcak bakıyoruz. Sağ partilerin bir ittifak içinde cumhurbaşkanı adayı göstermesi, daha çok AK Parti’den oy alacak bir seçenek oluşturmaktır. Böyle bir ittifakın adayı, CHP’nin adayından daha çok AK Parti'nin adayından oy kaydırır. CHP’ye bir şekilde eli gitmeyen o nedenle de sandığa gitmeyen kitle sandığa gider. Bazısı da CHP’nin adayına vermek istemese de 'Mecburuz çünkü alternatif yok' diye oy verdi AK Parti’ye. Biraz önce anlattım. Sağ partilerden oluşacak bir ittifak, AK Parti’ye gönülsüz oy verenler için ciddi bir alternatif haline gelir. O yüzden de üçüncü bir ittifakın AK Parti’ye yarayacağını düşünmüyoruz" yorumunda bulundu.

Mansur Yavaş'ı destekler mi?

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın son dönemde partisinin yönetimine kırgın olduğu ve İYİ Parti ile temas kurduğu iddialarına ilişkin konuşan Fatih Erbakan, İYİ Parti'nin de içinde olacağı bir 'sağ ittifak'ın Mansur Yavaş'ı aday göstermesi ihtimaliyle ilgili şöyle konuştu:

"Mansur Bey’in ismi öne çıkarsa onun CHP’nin adayı olacağını düşünüyorum. Konuşmak için de biraz erken. Ama dediğim gibi, Mansur Bey’in bizim adayımızdan ziyade CHP'nin adayı olma ihtimali çok daha yüksek."