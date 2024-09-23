Netanyahu'dan yeni tehdit: Eğer Hizbullah mesajı almadıysa, söz veriyorum alacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan Hizbullahının Hayfa kenti çevresine düzenlediği yoğun roket saldırısı sonrası Hizbullah'ı tehdit ederek, "İsrail Hizbullah'a hayal edemeyeceği seri darbeler indirdi. Eğer ki mesajı almadıysa söz veriyorum alacak." dedi.

Abone ol

İsrail'in son dönemde Lübnan'a düzenlediği şiddetli saldırıların ardından Hizbullah dün gece ve bu sabah saatlerinden itibaren İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti çevresine yoğun roket saldırıları gerçekleştirdi.

Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajında, Hizbullah'ı tehdit ederek, "İsrail Hizbullah'a hayal edemeyeceği seri darbeler indirdi. Eğer ki mesajı almadıysa söz veriyorum alacak. Kuzey sakinlerini evlerine güvenli biçimde döndürmekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

Dünyanın hiçbir ülkesinin ve kendilerinin de "şehirlerinin roket saldırısına uğramasını kabul edemeyeceğini" söyleyen Netanyahu, Lübnan sınırından tahliye edilen 60 bin İsrailliyi evlerine emniyet içinde geri göndermek ve güvenliği tesis etmek için "nasıl bir adım atılması gerekiyorsa bunu yapacaklarını" dile getirdi.

Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor… Hizbullah’tan İsrail’e misilleme saldırısı: “Acımasız katliama ilk yanıt”



Savunma Bakanı Gallant'tan Hizbullah'a karşı "hamlelere devam" mesajı

Öte yandan, İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, hava kuvvetlerinin komuta kontrol merkezine yaptığı ziyarette İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'dan bilgi aldı.