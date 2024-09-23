Bakan Tunç'tan Narin cinayeti soruşturması açıklaması: Tespit edildi, inceleniyor!

Bakan Yılmaz Tunç'tan Narin cinayeti soruşturması açıklaması geldi. Bakan Tunç, bazı kamera kayıtlarının olduğunu ve incelendiğini duyurdu. Katillerin mutlaka yakalanıp yargı önüne çıkarılacağını belirten Bakan Tunç, kamuoyuna yansımayan bilgilerin olduğunu da açıkladı.

Abone ol

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır’da kayıp ilanı verildikten 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi kenarında bir çuval içinde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’la ilgili yürütülen soruşturma hakkında yeni açıklamalar yaptı. Soruşturmada gizlilik kararı olduğunu hatırlatan Bakan Tunç, cinayet mahallinde kimlerin olduğuna yönelik baz istasyonu tespitleri ile birtakım kamera görüntüleri olduğunu ifade etti. Bakan, “Özellikle teknik veriler ve delillerle ilgili kamuoyuna yansımayan bazı hususlar söz konusu” dedi.

19. Uluslararası Adli Tıp Günleri'nin açılışında kameraların karşısına geçen Bakan Tunç, Narin Güran cinayetiyle ilgili "karanlıkta hiçbir şeyin kalmayacağını, şu anda elde edilen deliller, veriler, ifadeler olduğunu, ancak ifadelerde çelişkilerin bulunduğunu" belirterek şunları kaydetti:

"Birtakım tespit edilen kamera görüntüleri var, TÜBİTAK'ta çalışma yapılıyor"

"Yeniden ifadeler alınabiliyor. Bu anlamda soruşturma aşamasında şu anda 12 şüpheli tutuklu, 3 adli kontrol kararı verilen kişi var. 27’si şüpheli, 241’i tanık olmak üzere bu soruşturma kapsamında 268 kişinin ifadesi alındı. Birtakım DNA tespitleri var. Tespit edilen araçlar üzerinde kriminal incelemeler var. Gerek jandarma kriminal laboratuvarları gerekse Diyarbakır ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığımızın elde ettiği veriler var. HTS kayıtları var. Geriye dönük HTS kayıtları inceleniyor. Kim kiminle yoğun görüşmüş ve bunun yanı sıra baz çakışmalar tespit ediliyor.

O cinayet mahallinde kimlerin olduğuna yönelik baz istasyonu tespitleri ve baz çakışmalarıyla ilgili şu anda çalışmalar devam ediyor. Birtakım tespit edilen kamera görüntüleri var. Bu kamera görüntüleri dün TÜBİTAK'a gönderildi. TÜBİTAK tarafından bir inceleme yapılıyor. Hem ses hem görüntü anlamında tespit edilen, bazı evlerden elde edilen kameralarla ilgili TÜBİTAK'ta da bir çalışma yapılıyor.

"Teknik veriler ve delillerle ilgili kamuoyuna yansımayan bazı hususlar söz konusu"

Soruşturmalar etkin bir şekilde devam etti. Ülke olarak Narin'in katillerinin tespiti ve hak etikleri en ağır cezaya çarptırılması noktasında büyük beklenti var. Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak. Deliller var ifadelerde çelişkiler var. Soruşturma aşamasında şu anda 12 şüpheli tutuklu. 27'si şüpheli olmak üzere 241'i tanık olmak üzere 268 kişinin ifadesi alındı. DNA tespitleri var. Bazı çakışmaları tespit ediliyor. Birtakım kamera görüntüleri inceleniyor.

Soruşturma gizli tabii ki soruşturma kapsamında, özellikle teknik veriler ve delillerle ilgili kamuoyuna yansımayan bazı hususlar söz konusu. İfadeler avukatlar tarafından kamuoyuyla paylaşıldığında da o ifadelerden yola çıkarak birtakım yorumlar/tespitler yapılabilir. Soruşturmanın selameti açısından özellikle farklı yorumlara neden olacak hususlardan kaçınmak gerekiyor. Burada Narin evladımızın katilleri mutlaka bu soruşturma kapsamında tespit edilecek, yargı huzuruna çıkarılacak. Çok uzun sürmez. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız.”