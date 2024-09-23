Galatasaray-PAOK maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında 25 Eylül Çarşamba günü Yunanistan'ın PAOK takımını ağırlayacağı maçı, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakada Alejandro Hernandez düdük çalacak. Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo'nun yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi de Jose Luis Munuera olacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Carlos del Cerro Grande ile yardımcısı Guillermo Cuadra görev yapacak.

Alejandro Hernandez