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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Elon Musk Mars'a mürettebatsız 5 farklı roket için tarih verdi

Elon Musk Mars'a mürettebatsız 5 farklı roket için tarih verdi

Amerikalı milyarder Elon Musk, sahibi olduğu SpaceX şirketinin iki yıl içinde Mars'a mürettebatsız 5 farklı Starship roketi fırlatmayı planladığını bildirdi.

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Musk, X hesabından yaptığı açıklamada, SpaceX'in Starship merkezli ilk Mars görevinin detaylarına yer verdi.

Amerikalı milyarder, 2026'ya kadar Mars'a mürettebatsız 5 Starship roketi göndermeyi planladıklarını duyurdu.

Roketlerin güvenli şekilde Mars'a inmesi halinde mürettebatlı görevleri 4 yıl içinde yapabileceklerini belirten Musk, "Eğer zorluklarla karşılaşırsak mürettebatlı görevler, 2 yıl daha ertelenir." bilgisini paylaştı.

Musk, SpaceX'in Mars'a seyahat eden uzay araçlarının sayısını artıracağını kaydederek, "Uzay yolcusu olmak isteyen herkesin Mars'a gitmesini sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Musk'a göre Harris'in kazanması, Mars programının sonunu getirebilir

Musk, Starship programına ilişkin en büyük endişelerinden birinin "bürokratik engeller" olduğunu belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların Başkan adayı Kamala Harris'in seçimi kazanması halinde bu engellerin artacağını savunan Musk, "Şu anda Amerika'yı ölümüne boğan bürokrasinin Demokrat Parti yönetimi altında daha da büyüyeceği kesin." görüşünü paylaştı.

Musk, "Bu durum, Mars programını yok edecek ve insanlığın sonunu getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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