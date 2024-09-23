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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye'de, silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye'de, silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, firar etmeye çalışan şahsın silahlı saldırısı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Yılmaz'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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