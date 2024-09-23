Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden cani suç makinesiymiş! Sabıkası ve fotoğrafları ortaya çıktı

Ümraniye'de, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, polise silahlı saldırı gerçekleşti. Yakalandığı sırada polisin silahını alan şüpheli ateş açtı.