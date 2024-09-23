Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden cani suç makinesiymiş! Sabıkası ve fotoğrafları ortaya çıktı
Dün gece İstanbul Ümraniye'de çıkan çatışmada polis memuru Şeyda Yılmaz şehit oldu. Türkiye bu haberle kahrolurken, polisi vuran caninin fotoğrafları ve sabıkası sosyal medyaya düştü. O cani aynı zamanda gözü dönmüş bir sapıkmış.
Ümraniye'de, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, polise silahlı saldırı gerçekleşti. Yakalandığı sırada polisin silahını alan şüpheli ateş açtı.
Olayda yaralanan polis memuru Şeyda Yılmaz (27) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
Bu sırada yaralanan polis K.H.S. ve şüphelinin annesi P.G.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Bakan Yerlikaya'dan şehit polis için başsağlığı mesajı
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görev yapan Yılmaz'ın görev esnasında çıkan çatışmada yaralandığını, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu belirtti.