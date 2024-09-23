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Gökhan İn'e tokat atılan videoyu çeken zanlı adliyede

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atılmasına ilişkin videoyu çeken şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Sosyal medya hesaplarında İn'e bir kişinin tokat attığı görüntünün paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında olay anını kayda aldığı tespit edilen ve ifadesinin alınması için çalışma başlatılan eski kulüp yöneticilerinden S.İ. emniyete teslim oldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı S.İ, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.

Eski Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'e bir kişinin tokat attığı görüntünün sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca "yağma" suçundan soruşturma başlatılmış, bu kapsamda polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan eski kulüp yöneticisi şüpheli C.Ş. çıkarıldığı adli makamlarca "yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Emniyetteki ifadesinde, yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin çıkan tartışma sonrası sinirlerine hakim olamadığını iddia eden zanlı C.Ş'nin, olay sırasında yanında S.İ'nin olduğunu, görüntülerin nasıl yayıldığını bilmediğini öne sürdüğü öğrenilmişti. Görüntüyü çektiği tespit edilen S.İ'nin ifadesinin alınması için çalışma başlatılmıştı.

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