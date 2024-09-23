Görüntüler büyük tepki çekmişti! Ali Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu

Kahramanmaraş'ta engelli çobanı sopa ile döven iki kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. "Gereği yapıldı" başlığıyla haberi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Vatandaşımıza yapılan bu şiddet asla kabul edilemez." dedi.

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde engelli çobanın sopa ile dövüldüğü görüntülere infiale yol açtı.

Kafası ve vücudunun değişik yerleri sopa kullanılarak darbedilen N.Y., Andırın Devlet Hastanesinden darp raporu aldı.

Sosyal medyada yayınlanan video sonrası harekete geçen kolluk kuvvetleri saldırganları yakaladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "20 Eylül 2024 Cuma günü N. Y. adlı 45 yaşındaki çobanlık yapan bir vatandaşımız, (köyünde engelli olarak bilinen) Kahramanmaraş Andırın ilçemiz Akifiye Jandarma Karakol Komutanlığına başvurarak, sürüsünü otlatırken sopa ile darp edildiğini beyan etmiştir. Sosyal medyada yer alan görüntüler güvenlik güçlerimizce de incelenmiş ve darp eden şahısların M. G. ve S.G. oldukları tespit edilmiştir. Her iki şahıs da yakalanmıştır. Şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla mevcutlu olarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiştir. Vatandaşımıza yapılan bu şiddet asla kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.