Rusya’dan Ukrayna’ya saldırı: 17 yaralı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov yaptığı açıklamada, Rusya’nın şehre ve çevresine en az 7 hava saldırısı düzenlediğini, saldırılarda biri 15 yaşında bir çocuk olmak üzere 17 sivilin yaralandığını söyledi.

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürüyor. Rusya ordusu, gece saatlerinde Ukrayna’nın güneyindeki Zaporijya şehrini hedef aldı.



Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov yaptığı açıklamada, Rusya’nın şehre ve çevresine en az 7 hava saldırısı düzenlediğini, saldırılarda biri 15 yaşında bir çocuk olmak üzere 17 sivilin yaralandığını söyledi.

Fedorov, saldırılar sonucu 13 apartmanda, bir eğitim kurumunda, arabalarda ve konutlarda hasar meydana geldiğini ifade etti.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre olay yerine gelen ekipler hasar alan binalarda yaşayanları tahliye etti.



Ukrayna Hava Kuvvetleri Rusya’nın ayrıca Sumy bölgesine insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini, 3 İHA’nın düşürüldüğünü açıkladı.