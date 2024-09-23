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Gazze'de son durum: Can kaybı 41 bin 455'e yükseldi

Gazze'de son durum: Can kaybı 41 bin 455'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybeden sivillerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, saldırılarda ölenlerin sayısı 41 bin 455'e, yaralananların sayısının da 95 bin 878’e yükseldi.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 353 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği 3 saldırıda 24 sivil hayatını kaybetti, 60 Filistinli ise yaralandı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana toplam can kaybının 41 bin 455’e, yaralı sayısının da 95 bin 878’e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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