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Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya'dan yanıt: Alçakça bir yalan

Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya'dan yanıt: Alçakça bir yalan

İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin adliyeye çöp poşeti giydirilerek götürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı iddialarına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yanıt geldi.

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Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı vurarak şehit eden Yunus Emre Geçti'ye çöp poşeti giydirilmesiyle ilgili soruşturma açıldığını iddialarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yalanladı.

ADLİYEYE ÇÖP POŞETİ GİYDİRİLEREK GÖTÜRÜLDÜ

Ümraniye'de, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, yaşanan arbede sırasında bir polis memurundan aldığı silahla ateş etmesi sonucu 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz şehit oldu. Çatışma sırasında 1'i polis 2 kişi yaralanırken yakalanan saldırgan Yunus Emre Geçti adliyeye sevk edildi. Saldırgana sevk sırasında siyah çöp poşeti giydirildi. Saldırganı iki kadın polis Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı hayvan taşıma aracına aracına götürdü.

YERLİKAYA: ALÇAKÇA BİR YALAN

Geçti'ye çöp poşeti giydirilmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma başlattığı iddia edildi. İddialara İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandır.

"HERHANGİ BİR SORUŞTURMA AÇILMAMIŞTIR"

Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca, ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir soruşturma açılmamıştır. Bu yalan haberleri yayanlar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır."

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