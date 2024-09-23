Dışişleri Bakanlığı'ndan İsraİl'e tepki! Lübnan saldırısı...

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayarak, bu eylemlerin bölgeyi kaosa sürükleme çabası olduğunu belirtti. Açıklamada, İsrail'e destek veren ülkelerin, Netanyahu'nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım ettiği vurgulandı ve uluslararası toplumun acilen gerekli tedbirleri alması gerektiği ifade edildi.

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Dışişleri Bakanlığı, katil İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail’in Lübnan’ı hedef alan saldırıları, İsrail’in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır.

İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, Netanyahu’nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler.

Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların ve uluslararası toplumun gerekli tedbirleri gecikmeksizin alması şarttır."