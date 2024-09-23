Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası çarpıcı açıklama: Bir an önce toparlanmalı...

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, medyada hakkında yer alan haberlere yalanlama geçti. Yıldırım, temennisinin de Fenerbahçe'nin bir an önce toparlanması olduğunu söyledi.

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Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe - Galatasaray maçının ardından sosyal medyada çıkan iddialar için açıklama yaptı.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklaması;

"Bazı sosyal medya mecralarında, benim ağzımdan çıkmamış ve çıkması mümkün olmayan yalan ifadeler yer almaktadır. Ben Fenerbahçeli doğdum, iyi günde de kötü günde de ölene dek Fenerbahçeliyim. Bugünkü olumsuz durum elbette değişecektir ve güzel günlerde buluşacağız. Bugün üzüntülü olsak da, temennimiz Fenerbahçe’nin bir an önce toparlanmasıdır. Taraftarlarımızdan ricam, etkileşim almak uğruna ismim kullanılarak yayılan yalan ifadelere itibar etmemeleridir."