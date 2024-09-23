Mourinho derbi sonrası resmen futbolculara ateş püskürdü

Süper Lig'de Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun yenilginin ardından soyunma odasında futbolculara neler söylediği ortaya çıktı.

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Süper Lig'de seyircisi önünde ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de ağızları bıçak açmıyor.

Taraftarın sosyal medya paylaşımları ile Başkan Ali Koç ve futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı'yı topa tutuyor.

Sarı-lacivertli takımda dünyaca ünlü Teknik direktör Jose Mourinho da eleştirilerden nasibini almaya başladı.

Diğer taraftan Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de soyunma odasına yaşanan konuşmalar ortaya çıktı.

"FUTBOLCULARA KADRO DIŞI TEHDİDİ"

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; Portekizli hoca, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Jose Mourinho'nun burada takımını topladığı ve dev ekranda bağıra bağıra futbolcularını hatalarını anlattığı belirtildi.

Sercan Hamzaoğlu, ayrıca 61 yaşındaki hocanın, oyuncularına "Ben buraya şampiyon olmaya geldim. Kimsenin gözünün yaşına bakmam. Bir daha böyle maç görürsem kadro dışı bırakırım" ifadelerini kullandığını aktardı.