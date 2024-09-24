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Hakan Fidan: BM artan tehditlere karşı liderlik gösteremiyor

Hakan Fidan: BM artan tehditlere karşı liderlik gösteremiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Birleşmiş Milletler, artan tehditlere karşı liderlik gösteremiyor. Küresel sorunlara karşı ortak çözüm için etkili bir yapı gerekiyor." dedi.

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Fidan, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen "Geleceğin Zirvesi"ne hitap etti.

Uluslararası toplum ve BM'nin "tarihi bir sınavdan" geçtiğini kaydeden Fidan, kriz ve ihtilaflara çözüm bulma kabiliyetinin azaldığını belirtti.

Fidan, küresel eşitsizlik ve adaletsizliğin arttığını ve bunların İslamofobi ile yabancı düşmanlığı için zemin hazırladığına işaret etti.

"BM LİDERLİK GÖSTERMİYOR"

"BM artan tehditlere karşı liderlik gösteremiyor. Küresel sorunlara karşı ortak çözüm için etkili bir yapı gerekiyor." diyen Fidan, bu yapının daha kapsayıcı ve çok taraflı olması gerektiğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, "BM'de ve özellikle BM Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı reforma ihtiyaç var." dedi.

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR"

"Dünya 5'ten büyüktür." diyen Fidan BM'de karar alma mekanizmalarının daha demokratik hale getirilmesi ve kutuplaşmayı engelleyecek araçların geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Fidan, "Uluslararası barış ve güvenlik sınırlı sayıda ülkeden oluşan 'imtiyazlı bir gruba' bırakılamaz." vurgusunda bulundu.

Uluslararası finansal mimaride de reform yapılması gerektiğinin altını çizen Fidan, ancak bu şekilde sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Fidan, Türkiye'nin her platformda bu hedeflerin gerçekleşmesi için çaba sarf etmeye devam edeceğini bildirdi.

Aynı zamanda yeni teknolojiler ve yapay zekaya adapte olmak için yeni yollar keşfetmeye devam edildiğini belirten Fidan, bu çerçevede kabul edilen "Dijital Sözleşme"yi memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Fidan, uluslararası toplumun Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı BM Teknoloji Bankası'na da desteğini artırmasını beklediğini söyledi.

"Bugünkü zirvenin başarısı çok taraflı sistemi yeniden inşa etmek için olan kararlılığımızı teyit edecek." değerlendirmesinde bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, kabul edilen "Geleceğin Paktı"nın da ortak dünya vizyonu için yükümlülükleri şekillendireceğini kaydetti.

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