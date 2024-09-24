Endonezya'da şiddetli deprem

Endonezya'nın kuzeyindeki Gorontalo açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can veya mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı yapılmadı.Abone ol
Endonezya'nın kuzeyindeki Gorontalo kenti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Gorontalo şehrinin yaklaşık 73 kilometre güney açıkları olduğunu belirtti.
Yaklaşık 150 kilometre derinlikte kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.