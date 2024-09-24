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Trump Zelenskiy'i hedef aldı: Ne zaman ülkeye gelse 60 milyar dolarla geri dönüyor

Trump Zelenskiy'i hedef aldı: Ne zaman ülkeye gelse 60 milyar dolarla geri dönüyor

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçiler'in başkan adayı Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin "seçimleri Demokratlar'ın kazanmasını istediğini" ileri sürdü.

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Ukrayna liderini hedef alan Trump, "Bence Zelenskiy tarihin en büyük pazarlamacısı. Ne zaman ülkeye gelse 60 milyar dolarla geri dönüyor" dedi.

Pennsylvania'daki seçim mitinginde konuşan Donald Trump, "Eğer seçimi kazanırsam Putin ve Zelenskiy'i arayacağım ve savaşı bitirmeleri için bir anlaşmaya varmalarını söyleyeceğim" diye konuştu.

BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'de bulunan Zelenskiy ise Trump ile eş zamanlı yaptığı açıklamada, "ABD'nin kararlı eylemleri, gelecek yıl Rus saldırganlığının durdurulmasını hızlandırabilir" dedi.

Trump'ın açıklamaları, Zelenskiy'nin “zafer planı” olarak adlandırdığı stratejisini ABD Başkanı Joe Biden’a sunacağı ziyaretin haftasına denk geldi.

Zelenskiy Biden ile görüşmesinden sonra planını ABD Kongresi’ne ve iki başkan adayı Kamala Harris ve Donald Trump’a sunacağını söylemişti.

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