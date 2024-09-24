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Halk TV'de skandal! Başkan Erdoğan'ı Netenyahu'ya benzettiler

Halk TV'de skandal! Başkan Erdoğan'ı Netenyahu'ya benzettiler

Halk TV canlı yayınında Cmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili skandal ifadeler kullanıldı. Yazar İbrahim Kahveci ve Mehmet Tezkan, Başkan Erdoğan'ı, Gazze'de on binlerce sivili katleden Netenyahu ve İsrail'e benzetti.

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Yazar İbrahim Kahveci, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 28 Şubat döneminde destek verdiğini belirtti, "O dönem zulüm görenler şimdi zalimliğin peşinde koşuyorlar." dedi.

Kahveci konuşmasını sürdürürken, Yazar Mehmet Tezkan araya girerek, "İsrail gibi mesela değil mi?" ifadelerini kullandı.

Kahveci, "Aynen öyle Mehmet Tezkan, hep vurguluyorum" diyerek skandal sözleri daha da ileriye taşıdı.

Kahveci, "Hitler, Yahudilere soykırım yaptı, oradan kaçanlar İsrail'i kurdu. Şimdi İsrail, Hitlerin soykırım yaptığı Yahudilerden daha zalim bir şekil aldı. Dünyada Netenyahu'ya yönelik tepkiler Yahudilerde daha fazla neredeyse. Gücü geçirenler daha fazla zalim oluyorlar. Bu zalimliğe dur demeliyiz." dedi.

Skandal sözler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Binlerce kullanıcı İbrahim Kahveci ve Mehmet Tezkan'a ateş püskürdü.

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