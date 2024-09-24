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Tiktok fenomeni Kübra Aykut 5. kattan atlayarak intihar etti ölmeden önceki paylaşımı dikkat çekti

Tiktok fenomeni Kübra Aykut 5. kattan atlayarak intihar etti ölmeden önceki paylaşımı dikkat çekti

'Kendime layık damat bulamıyorum' diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'de 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. Ölümünde 6 saat önce yaptığı paylaşımda aşırı kilo verdiğini belirterek yardım istemişti.

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Olay, İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede yaşandı.

Site güvenliği tarafından durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Kübra Aykut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

İntihar mı etti?

Polis olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu üzerinde inceleme yapıyor. 

"Haftaya 40 kiloya düşeceğim, bana yardım etmeniz lazım"

Aykut, ölümünden 6 saat önce yaptığı paylaşımda, "Enerjimi topladım ama kilomu toplayamıyorum. Bugün 44 kiloya düştüğümü gördüm. Her gün bir kilo geriye gidiyorum, bunu nasıl başarıyorum bilmiyorum. Yemek yiyemiyorum, internetten karışım buldum onları içiyorum artık. Haftaya 40 kiloya düşeceğim, bana yardım etmeniz lazım." ifadelerini kullanmıştı.

Dilan Polat hastaneye geldi

Yaşanılan olayın ardından Kübra Aykut'un cesedi, özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Durumu öğrenen fenomen Dilan Polat hastaneye geldi. Bir süre hastanede bekleyen Polat, konuyla ilgili polis ekiplerinden ve hastaneden bilgi aldı.

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