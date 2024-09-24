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Arkadaşını çekiçle öldürdü! Eğlence mekanında yakalanan zanlı, polise bakın ne dedi

Arkadaşını çekiçle öldürdü! Eğlence mekanında yakalanan zanlı, polise bakın ne dedi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde tartıştığı arkadaşı Ü.U'yu (65) çekiçle başına vurarak öldüren ve daha sonra evi yakarak olayı yangın gibi göstermeye çalışan S.K. (62), eğlence mekanında polis ekiplerince yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Yaşamkent Mahallesi'nde bir evde çıkan yangının ardından Ü.U'nun cesedi bulundu.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, yalnız yaşayan Ü.U'nun başına darbe aldığı ve düşme süsü verilerek öldürüldüğü belirlendi.

Olayla ilgili, çevredeki iş yerleri ve apartmanların güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.K'nin (62) olaydan kısa bir süre önce evden çıktığını tespit etti.

Olay sonrası kimliğinin tespit edilme ihtimalini değerlendiren şüpheli polis ekiplerini yanıltmak amacıyla AŞTİ'ye gelerek bir süre burada seyahat edecek yolcu görüntüsü verdi.

Polise böyle dedi

Takip sonucu Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında olduğu belirlenen ve burada yakalanan zanlı, polise verdiği ilk ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Kaçamayacağımı biliyordum, son gecemde güzel vakit geçirmek istedim." dedi.

Zanlının, Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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