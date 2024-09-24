Canlı yayında olay İmamoğlu iddiası! Adaylığı ilan edilir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında 'siyasi yasak' kararı verilen davada gözler İstinaf Mahkemesi'ne çevrilmiş durumda. Olası bir olumsuz karar çıkması halinde herkes CHP yönetiminin ne yapacağını merak ederken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı: "Yasak kararı gelirse İmamoğlu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak bugünden itibaren ilan edilir"

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "ahmak" dediği iddiasıyla açılan davada, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl süreyle siyasi yasak cezası verdi.

İmamoğlu hakkında verilen söz konusu cezanın kesinleşmesi için gözler ise İstinaf Mahkemesi'nin kararına çevrilikren, olası bir 'siyasi yasak' kararı sonrası herkes CHP'nin ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ne yapacağını merak etmeye başladı.

"Net bir şekilde iddiamı söylüyorum..."

Kararın bir an önce verilmesi gerektiğine değinen İmamoğlu, davanın demokrasiyi ve Cumhuriyeti zedelediğini de söyledi. Her şeye rağmen adalete güvendiğini belirten İmamoğlu "Net bir şekilde iddiamı söylüyorum; istinaf benim hakkımda ceza versin, bu iktidar Yargıtay'ın karar gününü göremez. Bu millet ayağa kalkar. Bu milletin iradesine karşı yargıyla bir müdahale yapan akıl, Yargıtay'daki kararın sonucunu göremeden gider." demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İmamoğlu'nun sözlerine destek vermişti.

Canlı yayında çok konuşulacak iddia

Gazeteci Altan Sancar, CHP'nin olumsuz bir mahkeme kararı sonrası izleyeceği yol haritasına dair dikkat çeken bir kulis bilgisini başladı.

Sancar, İstinaf'tan gelecek bir 'siyasi yasak' kararı sonrası CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu açıklayacağını iddia etti.

Sancar, Sözcü TV'deki canlı yayında şu ifadeleri kullandı;

"Ben size çok iddialı bir bilgi vereyim. Yayın arasında da görüşüp, teyidini aldığım da bir bilgidir. CHP yönetimi, olur da İstinaf'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezası onaylanacak şekilde bir karar çıkarsa İmamoğlu'nun adaylığına açıklamaya çok yakın.

Bu çok net olarak bir tavır. İstinaf'tan böyle bir karar çıkarsa İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı kamuoyuna bugünden itibaren ilan edilir.

Bu görüş, parti içerisinde şu an için ciddi bir görüş haline gelmiştir."