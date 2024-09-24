Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geldi, tabela değişti

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki değişikliği takibe devam ediyor. Son olarak benzin grubuna zam geldi. İşte güncel fiyatlar...Abone ol
Akaryakıt fiyatlarındaki değişim sürüyor. Benzine 1 lira 20 kuruş zam geldi. NTV'de yer alan habere göre motorin grubunda bir fiyat değişikliği olmadı.
Güncel benzin ve motorin fiyatları
İstanbul Avrupa yakasında benzin 42.72 TL/LT
İstanbul Avrupa yakasında motorin 41.75 TL/LT
İstanbul Avrupa yakasında LPG(Otogaz) 25.13 TL/LT
İstanbul Anadolu yakasında benzin 42.60 TL/LT
İstanbul Anadolu yakasında motorin 41.68 TL/LT
İstanbul Anadolu yakasında motorin LPG (Otogaz) 24.59 TL/LT