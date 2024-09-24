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Meral Akşener'den İstanbul kararı

Meral Akşener'den İstanbul kararı

Geçtiğimiz yıl Ankara'ya taşınan İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener yeniden İstanbul'a taşınmaya karar verdi.

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İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz yıl temmuz ayında İstanbul'dan başkent Ankara'ya taşınmıştı. Çalışmalarına Ankara'da devam eden Akşener, Üsküdar Beylerbeyi'ndeki evini de kiraya vermişti.

Bilkent'te kiraladığı evde kalan Meral Akşener yaklaşık 15 ay sonra tekrar İstanbul'a dönme kararı aldı. Akşener'in kısa sürede İstanbul'a döneceği belirtilen İYİ Parti Eski Genel Başkanının bu kez Beylerbeyi değil Acıbadem'de bir sitedeki evinde yaşayacağı ve çalışmalarını oradan sürdüreceği öğrenildi.

 

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