BIST 10.008
DOLAR 34,15
EURO 38,08
ALTIN 2.885,71
HABER /  SPOR

UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor! İlk hafta maç programı şöyle...

UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor! İlk hafta maç programı şöyle...

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadelesi, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Abone ol

Lig etabına geçilen yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonunda ilk hafta karşılaşmaları, yarın ve 26 Eylül Perşembe günü oynanacak.

Bu sezon ligde Türkiye'yi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray temsil edecek.

Galatasaray, yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta Yunanistan ekibi PAOK'u ağırlayacak.

Fenerbahçe ise 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Ülker Stadı'nda Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek.

Beşiktaş da aynı gün TSİ 22.00'de Johan Cruyff Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadelede Hollanda'nın Ajax takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Elfsborg (İsveç)

19.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Porto (Portekiz)

22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Slavia Prag (Çekya)

22.00 Galatasaray - PAOK (Yunanistan)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lazio (İtalya)

22.00 Midtjylland (Danimarka) - Hoffenheim (Almanya)

22.00 Anderlecht (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Twente (Hollanda)

22.00 Nice (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)

26 Eylül Perşembe:

19.45 Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise (Belçika)

19.45 Malmö (İsveç) - Rangers (İskoçya)

22.00 FCSB (Romanya) - RFS (Letonya)

22.00 Ajax (Hollanda) - Beşiktaş

22.00 Braga (Portekiz) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

22.00 Roma (İtalya) - Athletic Bilbao (İspanya)

22.00 Olimpik Lyon (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Tottenham (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Viktoria Plzen (Çekya)

İlgili Haberler
Galatasaray, PAOK'u konuk edecek! Takımda 3 eksik var
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şampiyonluk tahminine güncelleme! Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası her şey değişti
Foto Galeri Şampiyonluk tahminine güncelleme! Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası her şey değişti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Mercedes-Benz, saatte 95 kilometre hıza kadar otomatik sürüş sunacak
Mercedes-Benz, saatte 95 kilometre hıza kadar otomatik sürüş sunacak
Denizli'de korkunç kaza! Otomobil alt geçide uçtu: Ölü ve yaralılar var
Denizli'de korkunç kaza! Otomobil alt geçide uçtu: Ölü ve yaralılar var
Galatasaray, PAOK'u konuk edecek! Takımda 3 eksik var
Galatasaray, PAOK'u konuk edecek! Takımda 3 eksik var
ABD’den yeni Orta Doğu hamlesi: Çok sayıda asker geliyor!
ABD’den yeni Orta Doğu hamlesi: Çok sayıda asker geliyor!
Emine Erdoğan, New York'ta geleneksel köklü Türk çeyiz geleneğini dünyaya tanıttı
Emine Erdoğan, New York'ta geleneksel köklü Türk çeyiz geleneğini dünyaya tanıttı
THY duyurdu: İç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
THY duyurdu: İç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geldi, tabela değişti
Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geldi, tabela değişti
Meral Akşener'den İstanbul kararı
Meral Akşener'den İstanbul kararı
THY ve Pegasus'un seferleri iptal edildi
THY ve Pegasus'un seferleri iptal edildi
Panik yaratan deprem! Balıkesir sallandı, AFAD duyurdu
Panik yaratan deprem! Balıkesir sallandı, AFAD duyurdu
Murat Sancak'tan dikkat çeken paylaşım! "Söz veriyorum inanırsam..."
Murat Sancak'tan dikkat çeken paylaşım! "Söz veriyorum inanırsam..."
Arkadaşını çekiçle öldürdü! Eğlence mekanında yakalanan zanlı, polise bakın ne dedi
Arkadaşını çekiçle öldürdü! Eğlence mekanında yakalanan zanlı, polise bakın ne dedi