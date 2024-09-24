Şampiyonluk tahminine güncelleme! Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası her şey değişti

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaştığı dev derbi mücadelesinde gülen 3-1'lik skorla Galatasaray olurken, Avrupa merkezli ünlü veri analiz sitesi Euro Club Index’den flaş bir hamle geldi. Euro Club Index, Süper Lig'in şampiyonluğu için derbi sonucu sonrasında tahminini güncellerken, yeni sıralama herkesi şaşırttı. İşte o sıralama...