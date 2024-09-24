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Şampiyonluk tahminine güncelleme! Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası her şey değişti

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Şampiyonluk tahminine güncelleme! Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası her şey değişti

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk ederken mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Bu mücadele sonrası ünlü veri tahmin sitesi şampiyonluk tahminini güncelledi. İşte detaylar...

Şampiyonluk tahminine güncelleme! Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası her şey değişti

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaştığı dev derbi mücadelesinde gülen 3-1'lik skorla Galatasaray olurken, Avrupa merkezli ünlü veri analiz sitesi Euro Club Index’den flaş bir hamle geldi. Euro Club Index, Süper Lig'in şampiyonluğu için derbi sonucu sonrasında tahminini güncellerken, yeni sıralama herkesi şaşırttı. İşte o sıralama...

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Şampiyonluk tahminine güncelleme! Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası her şey değişti

19- Adana Demirspor: 23 puan

220
Şampiyonluk tahminine güncelleme! Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası her şey değişti

18- Hatayspor: 32 puan

320
Şampiyonluk tahminine güncelleme! Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası her şey değişti

17- Bodrum FK: 33 puan

420