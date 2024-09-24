Şampiyonluk tahminine güncelleme! Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası her şey değişti
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Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk ederken mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Bu mücadele sonrası ünlü veri tahmin sitesi şampiyonluk tahminini güncelledi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaştığı dev derbi mücadelesinde gülen 3-1'lik skorla Galatasaray olurken, Avrupa merkezli ünlü veri analiz sitesi Euro Club Index’den flaş bir hamle geldi. Euro Club Index, Süper Lig'in şampiyonluğu için derbi sonucu sonrasında tahminini güncellerken, yeni sıralama herkesi şaşırttı. İşte o sıralama...
120
19- Adana Demirspor: 23 puan
220
18- Hatayspor: 32 puan
320
17- Bodrum FK: 33 puan
420