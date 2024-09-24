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ABD’den yeni Orta Doğu hamlesi: Çok sayıda asker geliyor!

ABD’den yeni Orta Doğu hamlesi: Çok sayıda asker geliyor!

İsrail ve Hizbullah arasında gerilim sonrası ABD harekete geçti. ABD’nin Orta Doğu’ya daha fazla asker konuşlandıracağı öğrenildi. Bölgede 40 bin askeri bulunan ABD’nin bu sayıyı kaça çıkartacağı henüz netlik kazanmadı.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin artmasının ardından ABD’nin Orta Doğu’ya daha fazla asker konuşlandıracağını açıkladı.

İsrail ve Hizbullah arasında gerilim devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, ABD’nin Orta Doğu’ya daha fazla asker konuşlandıracağını açıkladı. Ryder, ilave kuvvetlerin sayısı ya da ne işle görevlendirilecekleri konusunda ayrıntı vermedi.

Öte yandan İsrail ile Hizbullah arasında artan gerginliğe ilişkin somut adım atmamakla eleştirilen ABD Başkanı Joe Biden, "Ekibim muhataplarıyla sürekli irtibat halindeler ve (bölgedeki) insanların evlerine güvenli şekilde dönmelerine olanak sağlayacak şekilde tansiyonun düşmesi için çalışıyoruz." dedi.

ABD Başkanı Biden, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşme öncesinde basına Orta Doğu gündemine ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

Biden, özellikle İsrail'in son saldırılarıyla artan gerilime ilişkin görüşünün sorulması üzerine, "Ekibim muhataplarıyla sürekli irtibat halindeler ve (bölgedeki) insanların evlerine güvenli şekilde dönmelerine olanak sağlayacak şekilde tansiyonun düşmesi için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile BAE arasındaki ikili ilişkilerin çok önemli olduğunu vurgulayan Biden, ikisinin de "öncü" ülkeler olduğunu ifade etti. BAE Devlet Başkanı Al Nahyan da ABD ile ilişkilerinin iyi olduğunu ve görüşmelerinde hem ikili hem de bölgesel meseleleri ele alacaklarını söyledi.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan son açıklamada, BAE'nin Gazze'de ateşkese ulaşılması noktasında önemli bir aktör olduğu ve Biden-Al Nahyan görüşmesinde Gazze'deki insani krizin ve olası ateşkes sürecinin de ele alınacağı belirtilmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'da sabahtan bu yana 300'den fazla "hedefe" hava saldırıları düzenlendiğini duyurmuş, Lübnan Sağlık Bakanlığı da bu saldırılarda 274 kişinin hayatını kaybettiğini, 1024 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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