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Akbank, yeni e-belgeli Android POS ile maliyet avantajı sunuyor

Akbank, yeni e-belgeli Android POS ile maliyet avantajı sunuyor

Akbank, Android POS cihazlarına entegre ettiği yeni e-belge özellikleriyle işletmelere kolaylık ve maliyet avantajı sunuyor.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, Android POS cihazlarına eklediği ürün tanımlama, ürün listeleme, sepet oluşturma gibi yeni özelliklerle işletmelerin tüm ihtiyaçlarını tek bir POS cihazıyla karşılıyor.

İşletmeler ödeme aldıkları POS cihazı üzerinden oluşturdukları satış belgelerini e-fatura sistemiyle müşterilerine iletebiliyor. Süper Entegratör işbirliği ile geliştirilen e-arşiv/e-fatura üretme özelliği ile işletmeler, tüm satış, faturalama ve tahsilat işlemlerini muhasebe sistemlerine aktarabiliyor.

Yenilik, işletmelerin ödeme alma süreçlerini dijitalleştirerek kolaylaştırıyor ve maliyet avantajı sunuyor. Ayrıca ürünün birçok fonksiyon kontrolü Web portal üzerinden yapılabiliyor. Bu kolay ve güvenli üründen e-fatura mükellefleri ve e-fatura kullanmak isteyen tüm üye işyerleri faydalanabiliyor.

E-belgeli POS ürünleri için özel bir kampanya başlatan Akbank, kampanya kapsamında üye işyerlerine ilk 6 ay boyunca 5 milyon lira ciroya kadar olan ödemelerinde yüzde 1,99 komisyon oranı ve yüzde 100 POS ücret indirimi gibi avantajlar sunuyor.

Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, e-belgeli ürün ailesi ile beraber ödeme alma fonksiyonuna eklenen ilave özeliklerle işyerlerinin tüm ihtiyaçlarına çözüm sunduklarını ifade etti.

Yüce, Akbank olarak hız kesmeden üye işyerlerinin hayatını kolaylaştıracak ürün ve hizmetler sunmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Yazarkasa POS mükellefleri de dahil olmak üzere, tüm sektörlerden e-fatura sistemine dahil olan ve yeni geçen işletmelerin kullanabilmesi için e-belge özellikleriyle yenilediğimiz Akbank Cebe POS ve Android POS bunlardan birkaçı. Bugün müşterilerimize sunduğumuz yeni nesil e-belgeli POS ürünleri ile sepet oluşturma, ödeme alma ve e-belge hizmetlerine uçtan uca tek bir çözüm ile ulaşılabiliyor. Bu ürünleri tercih eden Akbanklı üye işyerleri düşük maliyetli çözümlerden yaralanabiliyor." açıklamasında bulundu.

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