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İran'dan Gazze açıklaması: "İşbirliğine hazırız"

İran'dan Gazze açıklaması: "İşbirliğine hazırız"

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevad Zarif, ülkesinin Gazze savaşının sona ermesi için diğer ülkelerle işbirliğine hazır olduğunu söyledi. Zarif ayrıca savaş peşinde olmadıklarını fakat kendilerini savunacaklarını da sözlerine ekledi.

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Mehr Haber Ajansına göre, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu Toplantısı kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York eyaletinde bulunan Zarif gündeme dair soruları yanıtladı.

Zarif, "Kendi vatandaşlarımız ve diğer ülke vatandaşları için daha barışçıl ve istikrarlı bir dünyaya doğru ilerlemek istiyoruz. Biz savaş peşinde değiliz ama kendimizi savunacağız." dedi.

Gazze savaşının sona ermesi için İran'ın diğer ülkelerle işbirliğine hazır olduğunu vurgulayan Zarif, "Uluslararası toplum, Gazze savaşını sona erdirmek için bizi itidalli davranmaya çağırdı ancak ateşkes anlaşması vaadi hiçbir zaman gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.

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