İş Bankası 'Ödemem Tamam' ürününü devreye aldı

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, "Bu ürün ile ticari müşterilerimiz ileri vadeli ödemelerinde, hesaplarında yeterli bakiye olmasa dahi bankamız tarafından sağlanan finansman desteğiyle ödemelerini gerçekleştirebiliyor" dedi

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Türkiye İş Bankası, 'Ödemen Tamam' ürününü müşterilerinin kullanıma sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası, 'Ödemen Tamam' ile ticari müşterilerinin nakit akışlarını daha etkin bir şekilde yönetmelerine olanak sağlıyor.

'Ödemen Tamam' ürünü sayesinde ileri tarihli ödeme gününde müşterinin hesabında yeterli bakiye bulunmaması durumunda banka tarafından, müşteriye önceden tanımlanan kredi dahilinde finansman desteği sağlanıyor.

Alıcı ödemesini kolayca gerçekleştirirken satıcı da vadesinde gecikme olmadan tahsilatını alıyor, ödeme süreçleri kesinti yaşamadan devam ediyor. 'Ödemen Tamam' ürününe İş Bankası şubelerinden başvuru yapılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, Türkiye ekonomisinin kalkınmasında önemli bir paya sahip olan KOBİ'ler başta olmak üzere, ticari faaliyette bulunan müşterilerinin ödeme ve tahsilat süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla 'Ödemen Tamam' ürününü geliştirdiklerini belirtti.

Yılmaz, 'Bu ürün ile ticari müşterilerimiz ileri vadeli ödemelerinde, hesaplarında yeterli bakiye olmasa dahi bankamız tarafından sağlanan finansman desteğiyle ödemelerini gecikme olmaksızın gerçekleştirebiliyor. Satıcı konumundaki müşterilerimiz ise vadeli alacaklarını gününde, sorunsuzca tahsil edebiliyor.' ifadelerini kullandı.