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SGK'dan yeni düzenleme: Milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiren haber!

SGK'dan yeni düzenleme: Milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiren haber!

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden vatandaşları ilgilendiren yeni bir düzenleme geliyor.. Orta Vadeli Program'da yer alan sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi başlığında tartışılan adımlar arasında yer alan konulardan biri de, genel sağlık sigortası primleri. Buna göre, çalışan emeklilerden genel sağlık sigortası primi alınabilir.

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Ekonomi bürokrasisi, Orta Vadeli Program hedefleri kapsamında, sosyal güvenlik sisteminde denge sağlayacak adımlar üzerinde çalışıyor.

Halihazırda çalışanlardan yüzde 12,5 genel sağlık sigortası primi kesiliyor. Bu primin yüzde 7,5'i işveren, yüzde 5'i ise çalışan payı...

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerse genel sağlık sigortası primi ödemiyor. Onlardan sadece sosyal güvenlik destek primi alınıyor.  Hürriyet gazetesinin haberine göre şimdi çalışan emeklilerin de genel sağlık sigortası primi ödemeye devam etmesi gündemde...

Primin, çalışanın emekli maaşından mı yoksa çalıştığı işyerinden aldığı ücretinden mi kesileceği henüz net değil.Yaş sınırı üzerinde de çalışılıyor. G enel sağlık sigortası kesintisinin 55-60 yaşına kadar yapılabileceği belirtiliyor.

Formüller üzerinde çalısılıyor ancak henüz kesin karar verilmedi. Çalışma tamamlandıktan sonra ilgili düzenlemenin Meclis'ten çıkarılması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre yaklaşık 2 milyon emekli çalışmaya devam ediyor.

SGK
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