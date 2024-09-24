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TikTok'tan Rus medyasına ait hesaplara müdahale

TikTok'tan Rus medyasına ait hesaplara müdahale

ABD'de yaklaşık 170 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformu TikTok, Rus medya kuruluşları RT ve Sputnik'e ait hesapları, ABD başkanlık seçimine ilişkin "seçmeni aldatıcı paylaşımları" nedeniyle kalıcı olarak kapattığını duyurdu.

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Çinli ByteDance firmasının ana ortağı olduğu TikTok, internet sitesinden, Rusya devlet televizyonu RT ve Rus haber ajansı Sputnik'in ana kuruluşları olan TV-Novosti ve Rossiya Segodnya'nın hesaplarını kalıcı olarak kapattığını açıkladı.

Açıklamada, Rus medya kuruluşlarının "üstü kapalı etki operasyonları" olarak adlandırılan "seçmeni aldatıcı bilgiler" yaydığı ve "siyasi propagandayı yasaklayan politikaları ihlal ettiği" belirtildi.

Bu hesapların Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'de de kısıtlandığı kaydedildi.

Sputnik ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TikTok'daki 86 bin abonelerinin "en acil jeopolitik meseleler hakkındaki gerçekleri öğrenemeyeceğini" ifade etti.

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