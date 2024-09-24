İsmail Kılıçarslan'dan Hüda Par'lı isme Hizbullah yanıtı: Suriye'de katlettiği yüz binlerce insan ümmetten değil miydi lan!

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Hüda Par Van İl Başkan Yardımcısı Faruk Tasan'ın, Hizbullah'ın ümmetin şerefini kurtarmak için mücadele ettiğini söylemesine tepki göstererek, "Bu katil sürüsünün 'tekfirci' dediği insanların Suriyeli kadınlar, çocuklar, gariban halk olduğunu bilmediğimizi zannediyorsunuz lan?" dedi.

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Hizbullah Gazze'den sonra şimdi de Lübnan'a saldırıyor. Gazze'deki katliamlarına ara vermeyen İsrail, Hizbullah bahanesiyle Lübnan'ın güneyine bomba yağdırıyor.

İsrail'in Lübnan'a dünden bu yana düzenlediği saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın olmak üzere ölenlerin sayısı 558'e yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla ilgili Hüda Par Van İl Başkan Yardımcısı Faruk Tasan'ın paylaşımı polemik konusu oldu.

Hizbullah paylaşımı kızdırdı

Hüda Par Van İl Başkan Yardımcısı Faruk Tasan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lübnan ve Hizbullah ümmetin şerefini kurtarmak için mücadele eden kardeşlerimiz. Bu savaşta tüm dua ve desteklerimiz sizinle" ifadelerini kullandı.

"Suriye'de katlettiği yüz binlerce insan ümmetten değil miydi lan!"

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Tasan'ın paylaşımına sert tepki göstererek, "Bu katil sürüsünün 'tekfirci' dediği insanların Suriyeli kadınlar, çocuklar, gariban halk olduğunu bilmediğimizi zannediyorsunuz lan?" dedi. "Kim Amerikan, Rus, Rafizi emperyalizmin köpeğiyse, tasmasıyla yollarda sürünsün de bir yudum su vereni olmasın" ifadesini kullanan Kılıçarslan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Ümmetin şerefi' diyor yahu. Bu Hizbullat isimli katiller topluluğunun Suriye'de katlettiği yüz binlerce insan ümmetten değil miydi lan? Bu Hizbullat isimli katil sürüsü daha iki gün önce İsrail saldırısında geberen komutanı için 'Suriye'de tekfircilerle kahramanca mücadele etti' diye taziye yayınlamadı mı? Bu katil sürüsünün 'tekfirci' dediği insanların Suriyeli kadınlar, çocuklar, gariban halk olduğunu bilmediğimizi zannediyorsunuz lan? Allah'ın laneti Rafizi sapkınların emperyalist ajandalarını savunanın üzerine olsun. Kim Amerikan, Rus, Rafizi emperyalizmin köpeğiyse, tasmasıyla yollarda sürünsün de bir yudum su vereni olmasın"