Sosyal medyadan dolandırıcılık iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 20 şüphelinden 8'i tutuklandı.

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Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından "sıfır faizli kredi", "ucuz ürün satışı" ve "ucuz otel ile villa rezervasyonu" reklamları vererek dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 272 kişiden yaklaşık 17 milyon 500 bin lira alarak kripto hesaplara aktaran 20 zanlıyı belirledi.

Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Eskişehir, Muğla, Nevşehir ve Samsun'daki adreslerine düzenlenen operasyonda, çok sayıda dijital materyal ile başkalarına ait banka ve kredi kartı ele geçirildi.

Ekipler, dijital materyaller üzerinde yaptığı incelemelerde ise çok sayıda vatandaşın kimlik bilgileri, fotoğrafları, kripto hesaplarına ve mobil bankacılık uygulamalarına ait giriş şifreleri tespit edildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 8'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.