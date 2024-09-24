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Müge Anlı'da cinayet itirafı! Naime 'Babamı annem ve sevgilisi öldürdü' dedi, Emine yayından kaçtı

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Müge Anlı'da cinayet itirafı! Naime 'Babamı annem ve sevgilisi öldürdü' dedi, Emine yayından kaçtı

Cengiz Karademir'in şüpheli ölümü Müge Anlı'da masaya yatırıldı. Dört kardeşten biri olan Naime, Müge Anlı programında korkunç bir itirafta bulundu. Naime babası Cengiz Karademir'in annesi ile annesinin sevgilisi tarafından öldürüldüğünü söyledi. Anne Emine iddiaları reddederken, çocuklarından tepki görünce yayını terk etti. İşte ayrıntılar...

Müge Anlı'da cinayet itirafı! Naime 'Babamı annem ve sevgilisi öldürdü' dedi, Emine yayından kaçtı

47 Yaşındaki 5 çocuk babası Cengiz Karademir 1 Haziran 2019 günü Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Babalarının ölümünde anneleri ve sevgilisinden şüphelenen 3 kardeş babalarının annelerinin sevgilisi Şeyhmus tarafından öldürüldüğü şüphesiyle Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'na başvurdu.

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Müge Anlı'da cinayet itirafı! Naime 'Babamı annem ve sevgilisi öldürdü' dedi, Emine yayından kaçtı

Kardeşler, Naime isimli kız kardeşlerinin olaya şahit olduğunu dile getirdi. Canlı yayına gelen 21 yaşındaki Naime, cinayeti itiraf etti. 

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Müge Anlı'da cinayet itirafı! Naime 'Babamı annem ve sevgilisi öldürdü' dedi, Emine yayından kaçtı

Cengiz Karademir'in kızı canlı yayında babasının yemeğine uyku ilacı koyduğunu ve babasının ölümünden annesinin ve annesinin sevgilisinin sorumlu olduğunu itiraf etti.

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Müge Anlı'da cinayet itirafı! Naime 'Babamı annem ve sevgilisi öldürdü' dedi, Emine yayından kaçtı

Naime, "Bana babanın yemeğine uyku ilacı koy dediler, ben de koydum. Sonra babamı yastıkla boğarak öldürdüler. Bana babanın bacaklarını tut çırpınmasın dediler." sözleriyle herkesi şoke etti.

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