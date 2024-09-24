BIST 10.082
DOLAR 34,09
EURO 38,05
ALTIN 2.881,28
HABER /  EKONOMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığından tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanlığından tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Bank of America, BBVA, Citigroup ve J.P. Morgan'a yetki verdi.

Abone ol

Bakanlığın yazılı açıklamasında, 2024 yılı dış finansman programı kapsamında ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli (Ocak 2035) bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Bank of America, BBVA, Citigroup ve J.P. Morgan'a yetki verildiği belirtildi.

Yeni tahvil ihracıyla eş zamanlı olarak bir yükümlülük yönetimi işlemi gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, söz konusu işlem çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında işlem görmekte olan 2024-2026 vadeleri arasındaki ABD doları cinsinden 6 tahvilin, yeni ihraç edilecek tahville değiştirileceği ve/veya nakit karşılığı geri alınacağı bildirildi.

Yükümlülük yönetimi işleminin yarın gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşleme katılmak isteyen yatırımcılar, geri alınacak tahvillere ilişkin belirlenen fiyatlar ve karşılığında verilecek yeni tahvile ilişkin açıklanan gösterge ilk bilgiler çerçevesinde hangi tahvilden ne kadarlık bir tutarı değişim ve/veya geri alım için iade etmek istediklerini yetkilendirilen bankalar aracılığıyla bildirecektir. İade talebinde bulunma süresi aynı gün içerisinde sona erecektir. Yükümlülük yönetimi ve yeni ihraç için talep toplama süresinin sonunda yeni tahvilin fiyatlaması yapılacaktır."

İşleme ilişkin ilk sonuçların 26 Eylül'de duyurulacağı, yükümlülük yönetimi işlemine ilişkin sürecin 1 Ekim itibarıyla tamamlanacağı aktarılan açıklamada, her iki işleme ilişkin kesinleşmiş sonuçların 3 Ekim'de kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili Hamza Dağ'dan yenilenme ve değişim açıklaması
AK Partili Hamza Dağ'dan yenilenme ve değişim açıklaması
Eskişehir'de 'uyuyan hesap' vurgunu! Banka çalışanı yakayı ele verdi
Eskişehir'de 'uyuyan hesap' vurgunu! Banka çalışanı yakayı ele verdi
Yılmaz'dan borsa ve kripto para için vergi açıklaması! Son noktayı koydu
Yılmaz'dan borsa ve kripto para için vergi açıklaması! Son noktayı koydu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak?
Atık madde toplayıcısı buldu: Çöpten bebek cesedi çıktı
Atık madde toplayıcısı buldu: Çöpten bebek cesedi çıktı
Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli etkisiz hale getirildi
Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli etkisiz hale getirildi
Zeki Müren vefatının 28'inci yılında mezarı başında anıldı
Zeki Müren vefatının 28'inci yılında mezarı başında anıldı
Sosyal medyadan dolandırıcılık iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı
Sosyal medyadan dolandırıcılık iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı
Goodyear, taşımacılık sektörü için geliştirdiği "CheckPoint" çözümünü tanıttı
Goodyear, taşımacılık sektörü için geliştirdiği "CheckPoint" çözümünü tanıttı
İsrail'in Gazze saldırısında 9 can kaybı daha
İsrail'in Gazze saldırısında 9 can kaybı daha
İsmail Kılıçarslan'dan Hüda Par'lı isme Hizbullah yanıtı: Suriye'de katlettiği yüz binlerce insan ümmetten değil miydi lan!
İsmail Kılıçarslan'dan Hüda Par'lı isme Hizbullah yanıtı: Suriye'de katlettiği yüz binlerce insan ümmetten değil miydi lan!
CHP'den sağlık çalıştayı: Yol haritası belirlenecek
CHP'den sağlık çalıştayı: Yol haritası belirlenecek