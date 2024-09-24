Eskişehir'de 'uyuyan hesap' vurgunu! Banka çalışanı yakayı ele verdi

Eskişehir'de banka çalışanı Onur U. zimmetine yaklaşık 1,5 milyon lira geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde, borçlarına karşılık zimmetine para geçirdiğini itiraf etti.

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Kentteki bir bankanın müşterisi, kendisinden habersiz hesabından işlem yapıldığını fark ederek durumu bankaya bildirdi.

Banka yetkilileri, müşterinin talebi üzerine yaptığı incelemelerde, banka çalışanı Onur U'nun, "uyuyan hesap" olarak adlandırılan yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan 20 müşterinin hesaplarından yaklaşık 1,5 lirayı kendi hesabına geçirdiğini belirledi.

İhbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, banka çalışanı Onur U'yu gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesinde, borçlarına karşılık zimmetine para geçirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "zimmet" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Onur U'nun sorgusu devam ediyor.