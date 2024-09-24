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Atık madde toplayıcısı buldu: Çöpten bebek cesedi çıktı

Atık madde toplayıcısı buldu: Çöpten bebek cesedi çıktı

Mersin'inde çöplerden atık madde toplayan kadın, poşet içerisinde bebek cesedi gördü. Durumu polise bildiren kadın, olay yerine gelen polislerin 'bebeğin boğulduğunu' düşündüklerini ifade etti.

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Mersin'in Mut ilçesinde atık madde toplayan 50 yaşındaki Cennet Bülbül, çöp konteyneri içerisini karıştırırken kanca taktığı poşette beze sarılı bir bebeğin cansız bedenini gördü.

Bülbül'ün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni cenaze aracına alınarak morga götürüldü.

Yeni doğduğu değerlendirilen bebeği atan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bebeğin cansız bedenini bulan Cennet Bülbül, "Çöp karıştırıyordum, çengelle poşeti kaldırırken gövdesi yan tarafa doğru düştü. Ben de 112 Acil Komuta Merkezini aradım 'bebek ölüsü' var dedim. Onlar da geldi, baktı 'bebeği boğmuşlar' dedi" diye konuştu.

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