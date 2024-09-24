Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca kişi 2025 asgari ücreti merak etmeye başladı. Araştırmalar yapılıyor, beklentiler ise yüzde 40'ın üzerinde... Detayları ve merak edilenleri Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, tv100'e açıkladı.

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En son 1 Ocak 2024 yılında geçerli olmak üzere asgari ücret 11.402 TL’den 17 bin 2 liraya yükseltilmişti. Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu toplanacak. Yüzde 40 beklenti var fakat bu beklenti doğru mu? Detayları Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal tv100 ekranlarında anlattı.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

“Asgari ücret, işçi ve işverenin masada olduğu ve devletin moderatörlük yaptığı bir komisyon tarafından belirleniyor. Genelde devlet hangi tarafta olmak isterse o tarafa yönelik olarak asgari ücret belirleniyor. İşçi kesimi genelde daha yüksek asgari ücret istiyor, işveren tarafı daha düşük istiyor. Devlet ise politikaları gereği o sene hangisi uygunsa o tarafa tavır alıyor.”

“Yüzde 50 seviyesine gelebileceğini düşünüyorum”

Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal asgari ücrete yapılacak artış ile ilgili olarak, “Asgari ücret 11.402 TL’den 17 bin 2 liraya geldi ve bunu en çok etkileyen faktör enflasyondu. Merkez Bankası’nın bu sene beklediği enflasyon yüzde 41,5 civarı. Asgari ücrette ben enflasyondan daha düşük bir artış beklemiyorum. Bunun olması da çok doğru olmaz. Seneye 17 bin lira başladı. Sene ortasında bir güncelleme gelir diye bekliyorduk. O da yapılmadı. Cumhuriyet tarihinde dolar ile karşılaştırıldığında en yüksek asgari ücreti belirledik. Sene sonuna geldiğimizde bu yarı yarıya azalmış olacak.

Yıl sonunda beklentilerle orantılı olarak enflasyon 41,5-42 seviyelerine çıktığında asgarin ücretin yüzde 45 seviyesine belki yüzde 50 seviyesine gelebileceğini düşünüyorum”

Yapılacak zam ile asgari ücret ne kadar olur?

"Yüzde 40 zam yapılırsa, 17 bin 2 lira 23.800 lira olacak. Yüzde 42’ler seviyesinde olursa 24 bin liraya geliyor. Onun üzerinde 25 bin, 26 bin olabilir. Bana göre, 24,25 veya 26 bin liradan birisi olacak. Biraz daha beklememiz gerekiyor. Şu an da Ağustos enflasyonu belli; 2,47. İlk altı aylık enflasyon; %24.73. Yıl sonu hedefi; 41,5. Önümüzde açıklanmayan 4 ay daha var."

"Enflasyonun ne kadar çıkacağı ile ilgili sadece beklentiler var ve Merkez Bankası’nın simülasyonları var. Yüzde 41,5 ve 42 seviyelerine çıkmasını bekliyoruz bununla orantılı olarak 25 binler seviyesi çok uzak bir öngörü değil."

"Asgari ücret sadece alanları etkilemiyor. Asgari ücret arttırıldığında piyasada iş gücünde bir baz etkisi oluşturuyor ve diğer ücretlerinde ne kadar artacağının öngörüsü oluyor. Asgari ücret tüm iş piyasasında bütün maaşların ne kadar artacağının bir amiral gemisi görevi yapıyor. O bakımdan piyasada bir regülasyon etkisi var."