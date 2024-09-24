Kahramanmaraş'ta kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kız arkadaşını silahla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

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Kümbet Mahallesi'nde Y.B. (26) ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen Y.K. (21) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle yanındaki tabancayla Y.K'ye ateş eden Y.B, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Y.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Y.K. ise müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Y.K. ve Y.B'nin cansız bedenleri, savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.