İsrail, Beyrut'taki saldırıda Hizbullah komutanlarından Kubeysi'nin öldüğünü bildirdi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen saldırıda Hizbullah komutanlarından İbrahim Kubeysi'nin öldüğünü bildirdi.Abone ol
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta öğleden sonra düzenlenen hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Beyrut'ta Hizbullah’ın güçlü olduğu Dahiye bölgesine İsrail Hava Kuvvetlerince saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırının hedefinde Kubeysi'nin olduğu ve Hizbullah komutanının bombardımanda öldüğü aktarıldı.
Kubeysi'nin Hizbullah'ın füze ve roketlerden sorumlu komutanı olduğu ileri sürüldü.
İsrail ordusu, öğleden sonra Beyrut'ta Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 6 kişinin öldüğünü 15'inin de yaralandığını bildirmişti.