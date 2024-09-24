Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslamofobiyle mücadele mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'de İslamofobi ile mücadele için özel temsilci atanmasını talep etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mart 2024 tarihinde onaylanan karar tasarısına atıfta bulunarak, Birleşmiş Milletler'de İslamofobiyle Mücadele Özel Temsilcisi'nin en kısa sürede atanması gerektiğini belirtti.

İslamofobiye Dikkat Çekti

Erdoğan, bu atamanın öneminin altını çizerek, İslamofobi ile mücadelenin küresel bir sorun olduğunu ifade etti. "Bu konuda atılacak her adım, hoşgörünün yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır," dedi.

Yapılan bu açıklama, uluslararası platformda İslamofobi ile mücadele konusunda daha fazla sorumluluk alınması gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.