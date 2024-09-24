ABD Başkanı Joe Biden'dan Orta Doğu mesajı: Savaş bitsin!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap eden ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ve İsrail'i uyararak "Topyekün savaş kimsenin çıkarına değil. Gazze'deki savaşta diplomatik çözüm hala mümkün" dedi.

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Daha öncesinde 3 kez Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap eden ABD Başkanı Joe Biden, son kez kürsüye çıktı..

"Geleceğin Zirvesi" ile açılan olan BM 79. Genel Kurulu'nda konuşan Biden, şu ifadeleri kullandı:

Nükleer silahların oluşturduğu tehdidi azaltmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Yüzlerce askerimizi kaybettikten sonra Afganistan'dan çekilmek doğru bir karardı.

"GAZZE'DE SAVAŞ KİMSENİN ÇIKARINA DEĞİL, DİPLOMATİK ÇÖZÜM HALA MÜMKÜN"

Dünya, özellikle Orta Doğu'da büyük mücadelelerle karşı karşıya.

Ortadoğu’da barış için çalışacağız. Dünya 7 Ekim’deki dehşeti göz ardı etmemeli.

Gazze’deki masum siviller de cehennemi yaşıyor. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Çok büyük bir insani kriz içindeler. Hamas’ın başlattığı bu savaşı onlar istemedi.

Ateşkes için çaba gösterdik. Ateşkesin zamanı şimdi. Hamas ve İsrail arasında ateşkes yürürlüğe girmeli ve savaş sona ermelidir.

Hizbullah 7 Ekim sonrası İsrail’e roket saldırıları başlattı.

Topyekün savaş kimsenin çıkarına değil. Gazze'de savaş kimsenin çıkarına değil, diplomatik bir çözüm hala mümkün. Uzun vadeli çözüm için tek yol barıştır.

Barı Şeria’daki şiddetten de bahsetmek gerekiyor. İki devletli bir çözümü hak ediyorlar. İsrail ve Filistinlilerin güven içinde yaşayacağı bir çözüm gerekiyor.

"ÇÖZÜM İÇİN TEK YOL BARIŞ, ŞİMDİ ATEŞKES ZAMANI"

Çözüm için tek yol barıştır. Şimdi ateşkes anlaşmasına varma ve rehineleri eve getirme zamanı..

Barışa ilerlemek bizi İran’a karşı da güçlendirecektir. Asla ve asla nükleer silaha ulaşmalarına izin vermemeliyiz.

"UMUTSUZLUĞA KAPILMIYORUM"

Biden, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Savaşta bile devlet görevlerine iyimserlikle yaklaştım. Nükleer silah ve tehditleri silahsızlanmayla azalttık.

Bugün ABD ve Vietnam ortak ve dost halinde. Savaşın dehşetlerinden sonra bile her şeyin iyiye gideceğini unutmamak gerekiyor.

İnsan hakları için 90’lı yıllarda mücadele ettim. Ancak cinsel saldırının bir savaş silahı olarak kullanılmasına karşı yapılacak çok şey var.

Umutsuzluğa kapılmıyorum. Ukrayna’daki Gazze’deki ve Sudan’daki sınamaları görüyorum. İnsanların yerinden sürüldüğünü görüyorum.

İleriye gidebileceğimizi, bir yol bulabileceğimizi biliyorum.

"PUTİN'İN SAVAŞI BAŞARISIZ OLDU, UKRAYNA KAZANANA KADAR DESTEĞİ BIRAKMAYIZ"

Her zaman dünyayı ve ülkemizi parçalamak isteyenler olacaktır. Bizim görevimiz ise birleştirmeye çalışanların daha güçlü olmasını sağlamak olacaktır.

Bir kırılma noktasındayız. Bugün verdiğimiz kararlar geleceğimizi şekillendirecek. Çatışma ve savaşları bitirmek istiyoruz. İklim değişikliği, açlıkla mücadele ediyoruz.

BM sözleşmesine olan bağlılığımız konusunda şüphe yok. Rusya Ukrayna’yı işgal ettiğinde sadece protesto edebilirdik. Ancak ben ve Harris, bu kurumun buna karşı durması gerektiğini fark ettik. Bu işgale karşı durduk.

İyi haber ise Putin’in savaşı başarısız oldu. NATO’yu zayıflatmaya çalıştı ancak her zamankinden daha güçlü.

Desteğimizi devam ettirerek Ukrayna’nın bu savaşı kazanmasına yardım edecek miyiz?

Ukrayna kazanana kadar desteği bırakamayız.

Çin'le işbirliğini artırarak ölümcül sentetik uyuşturucuların ülkemize girşini engelledik.

Güney Çin Denizi’nde güç kullanılmasına karşıyız. Ortaklıklarımızı Pasifik de de güçlendireceğiz.