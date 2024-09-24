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Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşmasına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşmasına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya haykırdığı hakikat, vicdanlara dokunan bir çağrıdır" açıklamasını yaptı.

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Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Emine Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya haykırdığı hakikat, vicdanlara dokunan bir çağrıdır. Bu çağrı, adaleti ve merhameti arayan her insanın ortak sesidir. Gazze özgürlüğe kavuşana dek, adaletin sesi susmayacak, hakkı arayanların yürüyüşü durmayacaktır."

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