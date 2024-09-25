Erdoğan, 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabını Paşinyan'a hediye etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğu New York'ta, Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Erdoğan, Paşinyan’a "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını hediye etti.Abone ol
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde diplomatik temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan, bugün Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı ağırladı.
Kabul basına kapalı gerçekleşirken, Erdoğan konuğuna "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabını hediye etti.