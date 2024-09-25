BIST 10.030
DOLAR 34,13
EURO 38,16
ALTIN 2.916,29
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan, 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabını Paşinyan'a hediye etti

Erdoğan, 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabını Paşinyan'a hediye etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğu New York'ta, Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Erdoğan, Paşinyan’a "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını hediye etti.

Abone ol

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, bugün Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı ağırladı.

Kabul basına kapalı gerçekleşirken, Erdoğan konuğuna "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabını hediye etti. 

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti
Dursun Özbek'ten olay derbi sözleri: Evde yatarak...
Dursun Özbek'ten olay derbi sözleri: Evde yatarak...
Başkanlık yarışında Trump ve Harris arasındaki fark 1'e düştü
Başkanlık yarışında Trump ve Harris arasındaki fark 1'e düştü
Trabzonspor'dan çok sert 'VAR' tepkisi: Bravo size
Trabzonspor'dan çok sert 'VAR' tepkisi: Bravo size
İsrail ordusunun Gazze'nin kuzey ve orta kesimine düzenlediği saldırılarda 13 kişi öldü
İsrail ordusunun Gazze'nin kuzey ve orta kesimine düzenlediği saldırılarda 13 kişi öldü
Bolu'da biyokaçakçılara 446 bin 455 lira ceza
Bolu'da biyokaçakçılara 446 bin 455 lira ceza
Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı gelecek yıl Türkiye'de
Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı gelecek yıl Türkiye'de
Katar'dan Türkiye'ye yeni yatırım hazırlığı: Yakın ilişkilerimiz var
Katar'dan Türkiye'ye yeni yatırım hazırlığı: Yakın ilişkilerimiz var
Erdoğan'dan ABD'ye net mesaj: İsrail'in yanında değil karşısında yerini almalı
Erdoğan'dan ABD'ye net mesaj: İsrail'in yanında değil karşısında yerini almalı
Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşmasına ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşmasına ilişkin paylaşım
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı