Dursun Özbek'ten olay derbi sözleri: Evde yatarak...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasının askıya alındığını ve inceleme devam ettiğini belirtti. Fenerbahçe derbisini rahat izlediğini söyleyen Özbek, hakemin penaltı kararıyla farkın açılmasını engellediğini vurguladı. Karaborsa iddialarına ilişkin ise ortada bir kanıt olmadığını ve hukuki sürecin devam ettiğini ifade etti.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları;

Tartışılan sponsorluk anlaşması

"Bir haber portalı için sponsorluk anlaşması yapmıştık. Galatasaray'ın 40'a yakın sponsoru var. Yaptığımız anlaşmaların hepsi tek taraflıdır. Galatasaray değerlerine uymayan bir davranış biçimi olduğunda müdahale ediyoruz. 1 maça çıktık o sponsorla ve hemen askıya aldık. Şu anda incelemesi devam ediyor.

Biz bu anlaşmadan henüz hiç para almadık. İncelemenin sonunda devam da edebiliriz ya da sözleşmeyi iptal ederiz. Sorun varsa hesabı sorulur. TFF'ye biz bunu sorduk. TFF, sponsorluk için bütün sorumlulukları bize bırakarak sahaya çıkabileceğimizi söyledi."

Fenerbahçe derbisi

"Derbi maç öncesi çok rahattım. Maçı evde yatarak izledim. Okan hoca da takımı çok iyi hazırladı. Galatasaray için Fenerbahçe derbileri artık alışkanlık haline geldi. Bizim için Fenerbahçe maçları kolay derbiler... Derbi maç için bir prim vereceğiz.

Eğer hakemin verdiği o uyduruk penaltı olmasaydı, maç 5-6'lık maçtı. Hakemin bunu farkettiğini düşünüyorum. Hakemin penaltı kararı, farkın açılmasını engelledi."

Federasyon açıklaması

"Ben geçen sene sadece bir hakem için konuştum. Trabzonspor maçındaki Atilla Karaoğlan hakkında açıklama yaptım. Önemli bir maça çıkarken, niye tekrar atanıyor? İnadına mı atadınız? Kulüplerin hassasiyetinin dikkate alınması önemli. Atilla Karaoğlan nitekim, verdiği penaltı kararıyla maçtaki farkın açılmasını engelledi."

Karaborsa iddiaları

​“Karaborsa bilet konusunda ortada bir kanıt yok. İddianın altını dolduracak bir şey yok. Bu bir dedikodu. Karaborsa, dünyanın her yerinde var. İnternette bir sürü portalda karaborsa biletler var. Bu karaborsa, ne bir kulübün nezdinde ne de sadece futbolda oluşuyor. Böyle bir sistem var. 18 kişi sorguya alındı deniliyor, kendi yönetimime bakıyorum ifadeye çağırılan yok. Hukuka intikal etti, her şey netleşecek."

Fenerbahçe'nin karaborsa şikayeti

"Karaborsa meselesi, Galatasaray halka açık bir şirket olduğu için zarar vermek için ortaya atılan bir mesele. Önemli bir rakibimizin, bu dedikodulara istinaden, Maliye'ye İçişleri Bakanlığı'na THY'ye aklına gelen her yere şikayet etmiş. Rakip kulübün iddiaları çerçevesinde; katil, cinayetin işlendiği yere ilk gelir."