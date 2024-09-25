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Hizbullah düğmeye bastı bombardıman başladı ! Hedefinde Tel Aviv var

Hizbullah düğmeye bastı bombardıman başladı ! Hedefinde Tel Aviv var

İsrail savaş uçakları, gece Lübnan'ın güney, doğu ve orta kesimlerindeki birçok beldeye hava saldırıları düzenleyip başkent Beyrut'un üzerinde ses duvarını aşarken, Hizbullah da 8 Ekim 2023'ten bu yana ilk defa Tel Aviv'e füze fırlattı.

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İsrail, Hizbullah" ile çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik "şiddetli, en geniş ve en yoğun" saldırısının üçüncü gününde de Lübnan'ın güney, doğu ve orta kesimlerine yönelik saldırılarına devam etti.

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında, Adlun ve Kefr Hatta kasabaları ile Sidon bölgesindeki El-Akibiye kasabası çevresi ve Hadasa, Ayta el-Cebel ve Bint Cubeyl bölgesindeki Yatır beldeleri de dahil olmak üzere birçok bölgedeki konutları hedef aldı.

Hava saldırılarında ayrıca Deyr ez-Zehrani kasabası, Humin el-Fevka ve Rumin arasındaki Harc Hamile ve Ayn Kana, Vadi Bölgesi de dahil olmak üzere güneyde yer alan Nebatiye bölgesini de hedef alındı.

Lübnan'ın doğusunda da İsrail savaş uçaklarının saldırıları Baalbek bölgesindeki Cinta, Nebi Şit, Şaat, Nahle, Devrus, Brital, El-Hıdır ve El-Cemaliyye de dahil olmak üzere Bekaa bölgesindeki kasabalara uzandı.

Bekaa'da da hava saldırılarında Batı Bekaa Bölgesi'ndeki Midun, Sehmer kasabaları ve Meşgara Ovası çevreleri ile Zahle ilçesindeki Reyak beldesi hedef alındı. Lübnan'ın orta kesiminde ise İsrail savaş uçakları Beyrut'un güneyindeki Ciye sahil bölgesini hedef aldı.

Öte yandan, İsrail savaş uçakları başkent Beyrut semalarında 2 kere ses duvarını aştı. NNA'nın Ayn Kana'yı hedef alan saldırıda sayı belirtmeden "yaralıların" olduğu yönündeki haberinin dışında, diğer saldırılarda ölen veya yaralananların olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

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