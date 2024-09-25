İmamoğlu'nun diploması tartışması! Kemal Alemdaroğlu detayı Selvi yazdı

Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun YÖK denkliği olmayan üniversiteden İstanbul Üniversitesi'ne mevzuata aykırı biçimde yatay geçiş yaptığı iddiasıyla ilgili çok konuşulacak Kemal Alemdaroğlu detayını aktardı.

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Gazeteci Erdem Atay'ın Ekrem İmamoğlu'nun 1990 yılında YÖK denkliği olmayan Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptığı iddiasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

İmamoğlu'nun okuduğu dönemde yatay geçişin özelden özele devletten devlet üniversitesine geçiş olduğu belirtiliyor.

Konuya ilişkin İstanbul Üniversitesi'nden açıklama gelmemesi dikkat çekerken, ilginç bir detayı Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, köşe yazısında paylaştı.

"Kemal Alemdaroğlu ile baba Hasan İmamoğlu yakın dost"

Ekrem İmamoğlu’nu siyasete girmeden önce tanıdığını, babası Hasan İmamoğlu ile aynı dönemde ticari faaliyetlerle bulunduklarını belirten birisinin yerel seçimlerden 1 ay önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kendisine söylediklerini böyle aktardı:

"Kulağıma eğilip, “Ekrem İmamoğlu’nun diplomasında sorun var” dedi. Dikkatli bir şekilde dinledim. “Türkiye’de üniversiteyi kazanamadı. Kıbrıs’ta bir üniversiteye kayıt yaptırdı. Babası Hasan Bey, Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu’nun yakın dostuydu. Trabzon’dan hemşerilerdi. Araları çok iyiydi. Kemal Alemdaroğlu o dönem İstanbul Üniversitesi’nin rektörü olmamıştı ama anabilim dalı başkanı olarak çok etkindi. O dönem özel üniversitelerden devlet üniversitesine geçiş olmamasına rağmen Ekrem İmamoğlu’nu geçiş yaptırdılar” diye anlattı.

“Seçim dönemi, bu siyasi mühendislik olarak anlaşılır. Bu tür haberciliği doğru bulmam. Benim yazımdan dolayı bir mağduriyet yaşamasını istemem” dedim. Yazamayacağımı belirttim. Bundan dolayı da pişman değilim."