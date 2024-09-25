Kızılcık Şerbeti'ne iki yeni oyuncu: Metehan'a partner geliyor

Kızılcık Şerbeti, yeni bölümüne yeni oyuncularla başlayacak. Duygu Kocabıyık "influencer Ezgi" karakterine hayat verecek ve Metehan'a partner olacak. Ezgi'nin annesini ise Semra San canlandıracak.Abone ol
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 3'üncü sezonunda da heyecanı doruğa taşıyor. Fenomen dizi yepyeni hikayeleriyle seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; cuma akşamı ekranlara gelecek yeni bölümde, Metehan’a (Rahimcan Kapkap) yeni bir partner geliyor. Duygu Kocabıyık’ın canlandıracağı ünlü influencer Ezgi karakteri, dizinin hikayesine yepyeni renkler katacak.
Ezgi’nin şarkıcılık yapan annesini de Semra San canlandıracak. Metehan’ın sevgilisini babasıyla tanıştırmak istemesi ilginç bir tesadüfe de sahne olacak.