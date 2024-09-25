Kılıçlı yemin eden teğmenlerin ifadesi alındı

30 Ağustos'taki kılıçlı yemin incelemesi kapsamında Kara Harp Okulu devre birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ve üç teğmenin ifadesinin alındığı öne sürüldü.

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30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin geleneksel olarak yaptıkları kılıçlı yemin tepkilere neden olmuştu. Bunun ardından Erdoğan konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada, 'Siz kılıçları kime çekiyorsunuz?' tepkisini gösterdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Eylül'de yaptığı duyuruda kılıçlı yemin sonrası hakkında inceleme başlatılan teğmenlerle ilgili sürecin devam ettiğini açıklamıştı.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, Kara Harp Okulu'nu birincilikle bitiren ve diplomasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan Teğmen Ebru Eroğlu'nun ifadesi alındığı ileri sürüldü.

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Harp okulları mezuniyet törenindeki 'yemin krizinin' ardından idari tahkikat dün Topçu Okulu'nda başladı. Devre birincisi Ebru Eroğlu ve diğer üç teğmen ifade verdi. Heyet dört albay, bir tuğgeneralden oluşuyor" ifadelerine yer verdi.